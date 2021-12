Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, le sensazioni non sono positive

Le ultime news sul calciomercato del Milan: per il rinnovo di Franck Kessié è troppo ampia la forbice tra domanda ed offerta. Andrà via?

Daniele Triolo

La situazione contrattuale di Franck Kessié è un tema che tiene banco quando si parla di calciomercato del Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha parlato del centrocampista ivoriano, classe 1996, all'interno di un articolo più generale su tutti quei calciatori, tanto in Serie A quanto nei principali campionati europei, che andranno in scadenza di contratto il 30 giugno 2022.

La tendenza, generalizzata, è quella che vede i calciatori andare via dagli attuali club a parametro zero, poiché, così facendo, con nessun costo di cartellino a carico della società in cui intendono approdare, possono strappare ingaggi netti più alti e, dunque, contratti più vantaggiosi per il prosieguo del proprio percorso professionale. In casa Milan questo è quanto si prefigura per Kessié, che era giunto in rossonero dall'Atalanta nel 2017.

Per rinnovare il suo contratto con il Milan, Kessié, secondo il 'CorSport', avrebbe sparato, attraverso il suo procuratore George Atangana, una richiesta di 8 milioni di euro netti a stagione. Il Milan, invece, arriva a 6. Giudicando l'offerta più che congrua, giacché, in questi quattro anni, Kessié ha percepito 2,2 milioni di euro netti a stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, sperano di non dover rinunciare a costo zero ad un'altra pedina fondamentale come Kessié.

Soprattutto dopo che, la scorsa estate, sono andati via con la stessa modalità sia Gianluigi Donnarumma (PSG) sia Hakan Çalhanoğlu (Inter). Le difficoltà, però, nella trattativa con l'ex atalantino ci sono. Il rinnovo tarda ad arrivare e, dunque, per il quotidiano romano, ad oggi, le sensazioni di una nuova firma di Kessié con il Diavolo non sono positive. Milan, Maldini pronto a piazzare un gran colpo in difesa >>>