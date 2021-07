Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: la distanza tra domanda e offerta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié vuole rinnovare con i rossoneri. Va però trovata un'intesa sul suo stipendio

Daniele Triolo

Il Milan vuole rinnovare il contratto di Franck Kessié in questa sessione estiva di calciomercato. E lui, come ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, proprio in un'intervista rilasciata un paio di giorni fa alla 'rosea' ha affermato di voler firmare nuovamente per il Diavolo.

Il club rossonero, però, aspetta l'incontro con George Atangana, manager del centrocampista ivoriano, per fare qualche passo in avanti nella trattativa per il rinnovo che, a parole, sembra conclusa. Ma che, a conti fatti, deve ancora entrare nel vivo. Il Milan, ha riferito 'La Gazzetta dello Sport', sembra volersi avvicinare molto alla richiesta dell'entourage di Kessié, che sarebbe di 7 milioni di euro netti a stagione.

La società di Via Aldo Rossi sarebbe pronta ad offrire un rinnovo contrattuale nell'ordine dei 6 milioni di euro netti a stagione. Il Diavolo, infatti, è consapevole che un centrocampista completo come Kessié, nel panorama calcistico europeo e non solo, è difficile da trovare. E quindi difficile da rimpiazzare. Ci sarà, però, ancora molto da trattare per arrivare alla fumata bianca sul nuovo contratto.

Il quale, ad ogni modo, potrebbe anche non essere troppo lungo (due anni in più?). Ma che comunque consentirebbe al Milan di scongiurare l'addio di Kessié a parametro zero.