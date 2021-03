Calciomercato Milan – Rinnovo Kessie: ecco le cifre | News

Le novità sul calciomercato del Milan: il rinnovo di Kessie

Il calciomercato del Milan si concentra non solo sugli acquisti, ma anche sui rinnovi. Tra questi quello di Franck Kessie. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della società rossonera è quello di blindare il centrocampista, che ha un contratto in scadenza nel 2022.

L’obiettivo del Milan è quello di rinnovargli il contratto e di allontanare l’interesse dei big club, tra cui il Real Madrid. L’ingaggio attuale dell’ivoriano è di 2,2 milioni netti, con Maldini e Massara che sono disposti ad arrivare fino a 3. Non dovrebbero comunque esserci problemi per il rinnovo, in quanto Kessie si trova benissimo al Milan e perchè vuole continuare a vestire la maglia rossonera. Intanto, sempre a proposito di calciomercato: possibile derby low cost con l’Inter.