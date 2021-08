Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, diktat di Maldini: “Sostenibilità”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié è in scadenza di contratto. Il Diavolo vuole rinnovarlo, ma non vuole svenarsi

Daniele Triolo

Il calciomercato estivo sta per volgere al termine ed il Milan deve risolvere la 'grana' Franck Kessié. Lo ha ricordato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il contratto del centrocampista ivoriano, classe 1996, scadrà infatti il prossimo 30 giugno 2022 e, pertanto, per evitare un nuovo caso come quelli di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, il club di Via Aldo Rossi dovrebbe rinnovarglielo il prima possibile.

La trattativa tra le parti è in piedi da tempo, ma non si trova ancora un accordo, nonostante ci sia la volontà, reciproca, di proseguire il percorso insieme. Per il quotidiano torinese, Kessié (attraverso il suo manager, George Atangana), vuole 6,5 milioni di euro netti a stagione per firmare il nuovo contratto con il Milan. La società rossonera, dal canto suo, ha fatto una proposta che prevede uno stipendio a salire negli anni, partendo, però, da una base di 5 milioni di euro netti all'anno.

Una bella differenza che non è stata ancora colmata. Probabile, dunque, che serva un ulteriore sforzo da parte dei rossoneri per evitare che Kessié vada via a parametro zero la prossima estate. Il ragazzo, ha rivelato 'Tuttosport', ha messo in stand-by, per il Milan, due grosse offerte dalla Premier League (una sarebbe del Tottenham, pronto a mettere sul piatto 8 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni, n.d.r.).

Le linee guida del calciomercato del Milan, sulla questione del rinnovo di Kessié ma non solo, l'ha dettate, ad ogni modo, Paolo Maldini. Il direttore tecnico del club meneghino, intervenuto nel pre-partita di Sampdoria-Milan a 'Marassi', ha spiegato come si muoverà il Diavolo. "Credo che ci sia una linea comune parlando di un rinnovo e di un'acquisizione. Dobbiamo agire seguendo la sostenibilità, senza andare oltre certe linee dettate dalla proprietà".

"In passato lo abbiamo fatto ed abbiamo pagato - ha concluso Maldini -. Sia i rinnovi dei giocatori che non abbiamo potuto fare, sia le acquisizioni avranno questo spirito". Kessié, dunque, è avvisato. Se vorrà davvero restare al Milan, come ha detto un mese fa in un'intervista, dovrà venire incontro alle esigenze societarie. Milan, ecco Pellegri: il LIVE della sua giornata minuto per minuto >>>