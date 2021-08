Maldini: “Rinnovo Kessie? Non possiamo andare oltre le nostre forze”

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Sampdoria-Milan, gara della 1^ giornata della Serie A 2021-2022

Su Ibra e Giroud insieme : "L'idea è quella di far giocare insieme i giocatori migliori. Se staranno bene perché no, le caratteristiche sembrano simili, ma Zlatan può fare il regista avanzato".

Su Pellegri : "Non è un segreto che Zlatan abbia 40 anni, Giroud 35. Siamo stati i più giovani del campionato lo scorso anno, vediamo come sarà quest'anno. Dobbiamo vedere anche al futuro".

Su Bakayoko, Messias e il rinnovo di Kessie: "Ci sia una linea comune parlando del rinnovo. Questo club deve fare ciò che è sostenibile, non possiamo andare oltre le nostre forze economiche. Sia i rinnovi che gli acquisti saranno fatti con questo spirito. Non parto poi su preconcetti per i giocatori o riguardo a calciatori che hanno giocato in altri campionati, sono aperto a tante soluzioni".