Calciomercato Milan – Rinnovo Kessie, contatti già avviati: le ultime / News

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Kessie

Se ancora ce ne fosse bisogno, le ultime partite hanno confermato per l’ennesima volta l’importanza di Franck Kessie per il Milan. L’ivoriano, a suon di gol e prestazioni super, è uno degli insostituibili di Stefano Pioli, che non può fare mai a meno di lui. Per questo motivo, guai ad arrivare al suo prolungamento di contratto con l’acqua alla gola, come si è fatto con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, il Milan ha già avviato i contatti con l’entourage di Kessie per prolungare un contratto in scadenza a giugno 2022.

Il giocatore piace moltissimo in Premier League, ma la sua priorità è stata sempre il Milan. Il rapporto potrebbe essere prolungato di due o tre anni, con un adeguamento di ingaggio assolutamente meritato. Già nelle scorse sessioni di mercato, la dirigenza ha dovuto fare scudo viste le offerte di Monaco e West Ham. In più c'è Gennaro Gattuso che ha sempre manifestato la volontà di portarlo a Napoli. Ma adesso, proprio nell'anno del possibile ritorno in Champions League, Kessie non può che decidere di sposare ancora una volta il progetto rossonero.