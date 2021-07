Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: c’è la data dell’incontro

Importanti aggiornamenti sul rinnovo di contratto di Franck Kessié con il Milan. Fissato l'incontro con l'agente del centrocampista

Il Milan, come riporta Schira, è ottimista circa il rinnovo del centrocampista ivoriano. Le offerte arrivate dalla Premier League, in particolare quella del Liverpool, non sembrano aver tentato Kessié. La volontà delle parti è quella di proseguire insieme. La cifra dell'ingaggio dovrebbe aggirarsi sui 5,5 milioni di euro totali, tra parte fissa e bonus. Colombo, Caldara e non solo: le top news di oggi sul calciomercato del Milan