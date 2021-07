Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, adesso c’è serenità tra le parti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié resterà in rossonero anche nelle prossime stagioni. Siamo ad un passo dall'accordo

Il M ilan è sempre più vicino a rinnovare il contratto di Franck Kessié in questa sessione estiva di calciomercato . Anche 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, ha colto i segnali, importanti, emersi dall'incontro avvenuto ieri a Bologna tra Frederic Massara , direttore sportivo del Diavolo e George Atangana , manager del centrocampista ivoriano.

Disgelo tra le parti dopo le tensioni dei mesi scorsi. Animi molto più sereni tra Massara ed Atangana che, stavolta, a Bologna ha 'giocato in casa'. È il segnale della volontà di tutte le parti di trovare un accordo per il rinnovo del contratto di Kessié. Un giocatore che, nell'ultimo anno, ha aumentato, non poco, il suo appeal internazionale. La sua maglia con il numero 79 è tra le più vendute negli 'store' ufficiali del Milan.

Atangana, Massara (e Paolo Maldini , quando tornerà dalle ferie ad Ibiza ) si aggiorneranno presumibilmente al ritorno di Kessié dalle Olimpiadi , dove è giunto ai quarti di finale con la sua Costa d'Avorio (affronterà domani la Spagna ). Lui stesso aveva chiarito, in una recente intervista, che avrebbe sistemato la questione rinnovo con il Milan una volta tornato da Tokyo. Ed il summit di calciomercato ieri tra agente e Milan, di fatto, va in questa direzione. Verso il rinnovo di Kessié.

Servirà che collimino le cifre tra domanda ed offerta. Il punto d'incontro, ha evidenziato il quotidiano torinese, può essere trovato intorno ai 6 milioni di euro. Il giusto compromesso per un calciatore che è diventato sempre più importante, in campo, per Stefano Pioli. Un leader, una stella attorno alla quale costruire il Milan del futuro, visto che Zlatan Ibrahimovic, purtroppo, non potrà essere eterno. Trequartista, ecco l'idea principale del Milan per agosto >>>