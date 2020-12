Calciomercato Milan – Rinnovo Kessie a gennaio, contatti avviati / News

Calciomercato Milan, si lavora al rinnovo di Kessie

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo un periodo di appannamento, Franck Kessie si è preso il Milan a suon di prestazioni maiuscole. Una crescita dovuta anche al cambio di modulo decisivo di Stefano Pioli, coinciso con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. L’ivoriano, da centrocampista centrale, si completa a meraviglia con Ismael Bennacer, con il quale forma un reparto di tutto rispetto. La dirigenza è più che soddisfatta per il suo operato, tanto è vero che ha già iniziato a lavorare sul suo rinnovo.

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, infatti, il Milan ha già avviato i contatti con l’agente di Kessie per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2022. L’obiettivo è quello di prorogare l’accordo fino al 2024, adeguando l’ingaggio attuale. Il numero 79, dal canto suo, è contento in rossonero, dove ormai è diventato un leader. Tutti i tasselli sembrano al posto giusto, per questo motivo il club di Via Aldo Rossi vuole accelerare e chiudere il discorso già a gennaio. Mercato Milan: Sergio Ramos a zero, i rossoneri ci pensano >>>