Calciomercato Milan – Rinnovo Kalulu, manca l’intesa: ecco il motivo

In questo calciomercato estivo il Milan pensa anche ai rinnovi. Quello di Pierre Kalulu non è in dubbio. Ma manca ancora un passaggio cruciale

Daniele Triolo

Pierre Kalulu, difensore del Milan, rinnoverà il suo contratto con i rossoneri durante questa sessione di calciomercato. L'intesa, però, tra club e giocatore ancora non è arrivata e 'Tuttosport' questa mattina in edicola ha fatto il punto della situazione sul difensore francese classe 2000.

L'entourage di Kalulu, da mesi, sta trattando il rinnovo con il Milan. Attualmente il numero 20 del Diavolo è sotto contratto fino al 30 giugno 2025, con uno stipendio inferiore ai 500mila euro netti a stagione. Il Diavolo, come ricco riconoscimento per il percorso di crescita fatto vedere dal giocatore in questi mesi, ha proposto un aumento di stipendio a oltre un milione di euro netto all'anno.

Finora, però, non si è trovata la quadra. Manca, infatti, l'intesa sull'ingaggio ma, soprattutto, ha riferito 'Tuttosport', gli agenti di Kalulu vogliono capire quali potrebbero essere gli spazi per il loro assistito nella formazione titolare qualora arrivasse un nuovo difensore centrale in rossonero tra Sven Botman e Gleison Bremer.