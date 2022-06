Calciomercato Milan – Rinnovo Kalulu, trattativa piuttosto semplice

Pierre Kalulu in questo calciomercato estivo rinnoverà il contratto con il Milan. Sarà premiato per l'ottima stagione e la crescita imponente

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermata su Pierre Kalulu, uno di quei calciatori, nella rosa dei rossoneri Campioni d'Italia 2022, che sono in trattativa con il club di Via Aldo Rossi per il rinnovo del contratto.