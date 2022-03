Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, stasera uno snodo decisivo

Zlatan Ibrahimovic lascerà il Milan nel calciomercato estivo o rinnoverà il suo contratto per un altro anno? Stasera piccolo indizio in più

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic lascerà il Milan nel calciomercato estivo o continuerà a giocare per un altro anno in rossonero? Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Questo perché stasera, alle ore 20:45, allo 'Stadion Śląski' di Chorzów, si disputerà Polonia-Svezia, finale playoff per un posto ai Mondiali di Qatar 2022.

Ibrahimovic, che come annunciato dal Commissario Tecnico svedese, Janne Andersson, andrà inizialmente in panchina, attende questa sfida per capire un po' meglio cosa sarà del suo futuro. Questo playoff, per Zlatan, è di fatto, per il 'CorSera', "una partita doppia che vale una vita intera, un incrocio di destini che coinvolge da vicinissimo il Milan".

I Mondiali in Qatar, infatti, si giocheranno tra novembre e dicembre di quest'anno. Se la Svezia si dovesse qualificare, la permanenza di Ibrahimovic al Milan nel prossimo calciomercato sarebbe cosa fatta. Zlatan, infatti, giocherebbe in rossonero un'ultima stagione: una bozza d'accordo sul nuovo contratto, secondo le informazioni in possesso del quotidiano generalista, ci sarebbe già.

Accordo fino al 30 giugno 2023 con stipendio da 2,5 milioni di euro di base fissa più premi ad obiettivi. Nel caso in cui, invece, ai Mondiali andasse la Polonia di Robert Lewandowski, non sarebbe da escludere a priori un addio al calcio di Ibrahimovic al termine della stagione. Zlatan, con chi gli è vicino, è stato in fin dei conti chiarissimo: deciderà il suo futuro nel prossimo mese di aprile. Milan, non solo Botman: altro colpo in difesa! Le ultime news di mercato >>>

