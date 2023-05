Calciomercato Milan – Ibrahimovic, quale futuro? Ecco la sua priorità

Milan, Ibrahimovic infortunato: stagione finita?

La stagione di Zlatan, per tanto, potrebbe concludersi con 144 minuti distribuiti in 4 presenze di Serie A ed una rete, realizzata il 18 marzo scorso, su calcio di rigore, in occasione di Udinese-Milan 3-1. Ibra vuole lavorare per tornare almeno per le ultime gare della stagione e farà il possibile per esserci, ma non è scontato che ciò accada.