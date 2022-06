Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, presto l’ufficialità

Zlatan Ibrahimovic proseguirà la sua carriera nel Milan. In questo calciomercato estivo dovrebbe arrivare il rinnovo. Ecco le condizioni

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del del Milan, si è soffermata su Zlatan Ibrahimovic. Anche l'attaccante svedese, classe 1981, è infatti in scadenza di contratto come i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Le promesse tra Ibra e il Diavolo verranno rinnovate a breve ed almeno per la prossima stagione.

Secondo la 'rosea', il nuovo contratto di Ibrahimovic e il Milan arriverà in questa sessione di calciomercato. Sarà firmato in tempi strettissimi, avrà validità annuale (scadenza 30 giugno 2023) e sarà articolato in due parti. Una fissa, a cifre simboliche ed un'altra, ben più consistente, legata al raggiungimento di traguardi personali e di squadra.

Obiettivi per cui, tra l'altro, Zlatan è già al lavoro. Il bomber di Malmö, infatti, prosegue la riabilitazione post-operazione al ginocchio sinistro nella sua villa in Sardegna. Rivedrà il campo tra gennaio e febbraio del nuovo anno: ecco perché il nuovo accordo tra Ibra e il Milan sarà strutturato in una base fissa ed una variabile.

Calciomercato Milan, presto il nuovo contratto di Ibrahimovic

Nella prima parte della stagione, quando Ibrahimovic sarà impegnato nel recupero, il compenso sarà minimo. Ma il Milan comunque lo metterà sotto contratto. Un po' perché Zlatan, nello spogliatoio, ha sempre il suo peso ed un po' perché, per legge, deve avere un contratto per potervi accedere, a quello spogliatoio.

Quando, poi, Ibra tornerà disponibile potrà ambire a traguardi più ricchi. Dal numero di presenze ai gol, passando per la posizione in classifica del Milan, qualsiasi obiettivo 'quantificabile' potrà essere indicato nel nuovo accordo. Il quale vedrà cifre neanche paragonabili ai 7 milioni di euro di stipendio che ha percepito nella stagione 2020-2021, ma molto più basse.

La storia d'amore tra Ibrahimovic e il Milan, quindi, non terminerà in questo calciomercato estivo. Proseguirà, a distanza, nella prima parte di stagione, con il Diavolo in campo e Zlatan in infermeria. Salterà mesi particolarmente intensi, con 21 partite tra Serie A e Champions League fino a novembre. Quindi, la sosta per i Mondiali in Qatar.

Alla ripresa delle ostilità, gennaio 2023, Ibra potrebbe già esserci. Punterà, da lì, ad aggiornare tutti i suoi numeri in maglia rossonera. Ad oggi, infatti, Zlatan ha giocato 159 partite con il Milan (134 da titolare) e segnato 92 gol (di cui 20 su calcio di rigore). È rimasto in campo, tra il biennio 2010-2012 e quello 2020-2022, ben 11.788 minuti in campo con il Milan, conquistando tre trofei.

Lo Scudetto e la Supercoppa Italiana nel 2011, un altro Scudetto a maggio. Un trionfo al quale ha contribuito da posizione defilata, giocando (poco) tutta la seconda parte di stagione con un ginocchio in meno. Adesso punta a tornare protagonista in campo e sta lavorando molto, invece di riposarsi, per riuscire nel suo intento: tornare da protagonista. Milan, Sanches si complica: ecco le due alternative sul mercato >>>