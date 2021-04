Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: ecco quando ci sarà la firma

Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto l'accordo con il Milan per il prolungamento del contratto. Ecco quando ci sarà la firma

Zlatan Ibrahimovic e il Milan. La storia d'amore continua. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante e il club rossonero hanno trovato l'accordo per il prolungamento del contratto, in scadenza a giugno. Manca solo l'ufficialità. La firma dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì prossimo. Da definire invece i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, con la società che cercherà di trattenerli. Oggi pero c'è Parma. Ecco la probabile formazione rossonera.