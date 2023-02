Calciomercato Milan – Ibrahimovic, rinnovo possibile ad una condizione

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, punterebbe il rinnovo del contratto per un'altra stagione. È rientrato in campo dopo 280 giorni

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. L'accordo tra l'attaccante svedese, classe 1981 e il club rossonero, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno. Fin qui non si è discusso per un suo prolungamento visto che Zlatan è stato per più di otto mesi lontano dai campi di gioco in seguito alla ricostruzione dei legamenti crociati del ginocchio sinistro.

Ora, però, Ibrahimovic è tornato e il rinnovo con il Milan per un'ulteriore stagione, con scadenza 30 giugno 2024, potrebbe divenire realtà. Ad una condizione, però, che è quella chiarita dallo stesso numero 11 rossonero nel post-partita di Milan-Atalanta a 'San Siro'. "C’è grande emozione, erano un anno e due mesi che non riuscivo a giocare a calcio come volevo - ha detto Zlatan a 'Mediaset' -. Fino a tre settimane fa le sensazioni non erano positive. Se sto bene come contro l’Atalanta posso giocare ancora qualche anno".

Milan, rinnovo Ibrahimovic possibile se tornasse decisivo — In pratica, se Ibrahimovic dimostrasse, da qui a giugno, di essere tornato un calciatore 'vero', uno di quelli che, come lui ha sempre fatto in carriera, spostano gli equilibri e fanno la differenza, allora il rinnovo con il Diavolo potrebbe diventare non più un'utopia. Con Paolo Maldini c'è un grande rapporto di stima. Dunque se Ibra decidesse, tra qualche mese, di andare avanti ancora un anno prima di appendere gli scarpini al chiodo e, magari, iniziare una carriera dirigenziale in rossonero, il Milan sarà a sua disposizione e ben lieto di averlo in campo.

Intanto, però, Zlatan dovrà dimostrare sul terreno di gioco che è tornato il fenomeno che tutti conosciamo. Contro l'Atalanta è entrato al 74', a distanza di 280 giorni dall'ultima volta, salutato dagli oltre 72mila spettatori di 'San Siro'. La rete gli manca da 413 giorni: ultimo acuto in rossonero, il 9 gennaio 2022, al 'Penzo' in occasione di Venezia-Milan 0-3, quando realizzò in tap-in sotto misura su assist di Rafael Leão. Ha detto che non si accontenta di fare presenza negli ultimi minuti, ma vuole giocare con continuità.

Ha ancora qualche record da battere ... — Vedremo se Ibrahimovic riuscirà nel suo intento di giocare, segnare per il Milan. E di strappare un rinnovo che, però, vuole meritare per le sue imprese con i compagni di squadra. Già domenica è diventato il calciatore più anziano della storia rossonera a giocare in Serie A nei tre punti a vittoria, con 41 anni e 146 giorni, battendo il record di un altro rossonero, Alessandro 'Billy' Costacurta (41 anni e 25 giorni).

Ha intenzione, però, di strappare a Costacurta anche il primato di marcatore più anziano della Serie A e, magari, di sfondare quota 100 reti con la maglia del Milan. Gliene mancano 8 per raggiungere la tripla cifra: se non sarà in questa stagione - pensa Zlatan - giocando ancora un anno potrà arrivarci sicuramente. "Si ispira a Ibra": Milan, ecco il colpo di mercato >>>

