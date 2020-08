Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: per la firma questione di ore

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese che, dopo aver tenuto un po’ sulle spine il Milan, firmerà nelle prossime ore (magari già domani a Milanello) il suo nuovo contratto fino al 30 giugno 2021.

Ibrahimovic, ha evidenziato il quotidiano generalista, ha fatto sudare questa firma ad Ivan Gazidis e Paolo Maldini, rispettivamente amministratore delegato e direttore tecnico del Milan. “Sono il migliore, devo essere il più pagato“, l’assioma di Ibra che chiedeva 7 milioni di euro netti di ingaggio per la stagione 2020-2021.

Ne otterrà, dal club di Via Aldo Rossi, poco meno. Ma non risulta ci fossero altre società disposte a fare ponti d’oro per il quasi 39enne Zlatan.

