Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: ecco l’offerta rossonera

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Zlatan Ibrahimovic, potrebbe rinnovare per un'altra stagione. Ecco la proposta rossonera

"Saranno mesi intensi i prossimi per Maldini e Massara che dovranno affrontare rinnovi e riscatti. L’idea su Ibrahimovic è quella di proseguire un altro anno con un salario però inferiore all’attuale. La proposta del club è attorno ai 3 milioni di euro come parte fissa, più una parte variabile legata al numero di presenze e ai gol. Tutto questo per tutelarsi dati i numerosi problemi fisici dell’attaccante. Zlatan deciderà se accettare o meno in aprile, dopo i playoff mondiali della Svezia. Kessie è sempre più lontano e non arrivano segnali di riavvicinamento. Verso i saluti anche capitan Romagnoli che se dovesse arrivare Botman e con il recupero di Kjaer, vedrebbe ridursi il suo spazio. Capitolo riscatti. Al momento Bakayoko, in prestito per due stagioni dal Chelsea, potrebbe rientrare a luglio a Londra vista la sua deludente annata. Brahim Diaz invece potrebbe essere riscattato già in estate anziché nel 2023. Positivo anche l’impatto di Florenzi, ma la crescita di Kalulu e il fatto che abbia più di 30 anni non giocano a suo favore. Messias ha invece una chance per convincere i dirigenti rossoneri a versare 5 milioni e mezzo nelle casse del Crotone”. Milan, colpo in estate dal PSG? Le ultime news di mercato >>>