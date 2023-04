Milan, rinnovo ufficiale per Giroud: “Mi sento ogni giorno milanista”

Olivier Giroud ha firmato ieri il rinnovo del suo contratto con il Milan. Poi ha anche parlato ai canali ufficiali del club rossonero

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come ieri Olivier Giroud abbia siglato il rinnovo del suo contratto con il Milan. Intorno alle ore 17:30, a 'Casa Milan', il centravanti francese, classe 1986, ha infatti firmato l'accordo che lo legherà al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024.

Confermato lo stipendio da 3,5 milioni di euro netti più bonus: cifra sulla quale è bastato poco per trovare un'intesa. Il rinnovo del contratto di Giroud con il Milan è stato fortemente voluto da entrambe le parti ed arriva a nemmeno 24 ore di distanza dalla qualificazione del Diavolo alle semifinali di Champions League. Anche grazie ad un gol del bomber transalpino.

Giroud, uscendo da 'Casa Milan' dopo la firma - avvenuta alla presenza di tutta la famiglia - ha rilasciato le prime dichiarazioni pubbliche. «Sono molto felice. È il modo migliore per festeggiare la serata di Napoli, ancora più bella perché abbiamo vinto ... Mi sento ogni giorno milanista. Ho ricevuto una bella accoglienza e mi sento molto bene».

Per il numero 9 ex Arsenal e Chelsea ci sarà ancora un ruolo da protagonista nella stagione 2023-2024 in maglia rossonera. Questo anche se arriverà un nuovo attaccante che possa crescere accanto a lui e contendergli una maglia da titolare. Il Diavolo, secondo 'Tuttosport', sta infatti riflettendo sul non proseguire il rapporto con Zlatan Ibrahimović e sulla cessione di Divock Origi.

Le parole di Giroud ai canali ufficiali del Milan dopo il rinnovo — «Per me è una conferma di far parte della grande famiglia del Milan. Il progetto mi è piaciuto fin da subito e tutto quello che ho fatto fin qui e sono determinato ad aiutare ulteriormente la squadra per fare grande il Milan. Sono qui per fare delle belle cose per il club» ha detto Giroud ai canali ufficiali del club nell’intervista post firma per poi focalizzarsi sul passaggio del turno in Champions League.

«A Napoli è stata un’emozione particolare. Lo scorso anno Napoli-Milan è stata determinante per lo Scudetto e volevo dare il meglio, per tutti. Volevo giocare questa partita per andare in semifinale. Questo gol lo aspettavo, soprattutto dopo il rigore che ho sbagliato. Ero deluso, ma non ho mai mollato. Bisogna crederci sempre, fino all’ultimo. I tifosi sono spettacolari. Li ringrazio per il coro che mi hanno fatto e darò tutto per sentire ancora quel coro». Milan, doppio colpo di mercato in Serie A >>>