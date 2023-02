Calciomercato Milan – Ecco cosa manca per il rinnovo di Giroud

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Olivier Giroud con il Milan . Ieri pomeriggio, infatti, a 'Casa Milan', c'è stato un incontro tra Michael Manuello e Vincenzo Morabito , che rappresentano gli interessi del centravanti francese, con Paolo Maldini e Frederic Massara , rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo rossonero.

Fumata grigia. Il dialogo procede in modo positivo, ma non è stato ancora trovato un accordo come, invece, si poteva pensare alla vigilia dell'appuntamento. "Siamo vicini, ma allo stesso tempo lontani", ha detto Manuello ai cronisti fuori dalla sede del club rossonero subito dopo la fine della chiacchierata con Maldini e Massara.

Che vuol dire? Le prime indiscrezioni parlano, secondo il quotidiano torinese, di un'offerta del Milan per il rinnovo di Giroud alle cifre percepite in questa stagione, ovvero 3,5 milioni di euro, per un'altra annata, con scadenza 30 giugno 2024. Inoltre, opzione per un'altra stagione (scadenza 30 giugno 2025).