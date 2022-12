Calciomercato Milan – Il rinnovo di Giroud potrebbe costare di più

Olivier Giroud, attaccante del Milan, va verso il rinnovo del suo contratto (in scadenza il 30 giugno 2023) per un'ulteriore stagione. Ma ...

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Olivier Giroud con il Milan. Poiché, come noto, l'accordo tra il centravanti francese, classe 1986, e il club di Via Aldo Rossi si esaurirà al termine di questa stagione, il 30 giugno 2023.

Per il quotidiano torinese l'intesa tra Milan e Giroud per il rinnovo del contratto per un'ulteriore annata, con scadenza 30 giugno 2024, c'è da tempo. Ancora prima che il bomber transalpino partisse per i Mondiali in Qatar con i 'Bleus' del Commissario Tecnico Didier Deschamps.

Rinnovo Giroud, si va verso il sì al Milan prima di Natale — Potrebbe, però, cambiare la tempistica per mettersi intorno a un tavolo e trattare. A inizio stagione, infatti, si poteva pensare ad un appuntamento fissato per inizio 2023. Adesso, invece, sembra possibile che Milan e Giroud possano trovarsi già prima di Natale.

Non è detto, però, che l'ingaggio percepito finora da Giroud al Milan (ovvero 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus) possa bastare per apporre la firma su un nuovo accordo tra le parti. I numeri del centravanti, d'altronde, sono impressionanti ma, soprattutto, migliori dell'annata 2021-2022. Già di per sé ottima, visto che i gol di Giroud (14 in 38 partite) hanno portato lo Scudetto.

Numeri impressionanti: aumenterà il suo ingaggio? — In questa stagione è già arrivato a quota 13 reti in 24 partite, di cui 9 in 19 con il Milan e 4 in 5 con la Francia. In Nazionale ha anche appena 'strappato' il record di miglior cannoniere di tutti i tempi a Thierry Henry, con 52 reti. Giroud, di fatto, sta vivendo una seconda giovinezza. Il Milan, che in casa come 'Benjamin Button' ha già Zlatan Ibrahimović, difficilmente si farà problemi a mettere sul piatto qualcosa in più per trattenerlo.

Insomma, secondo 'Tuttosport' un aumento dell'ingaggio di Giroud a 4 milioni di euro più bonus per il rinnovo con il Milan sarà un piacevole sforzo per Paolo Maldini e Frederic Massara. Anche per evitare che altri club in Europa possano provare a 'stuzzicare' il francese. Il quale, ad ogni modo, si sente legato al Milan e vuole continuare a segnare ed essere decisivo con i rossoneri di mister Stefano Pioli.