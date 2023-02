Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, l’offerta del Diavolo al bomber

Olivier Giroud va verso il rinnovo del suo contratto con il Milan. Ha sempre dimostrato attaccamento per la maglia e per i colori rossoneri

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul possibile rinnovo del contratto di Olivier Giroud con il Milan . Quello attuale, come noto, scadrà infatti al termine di questa stagione, il prossimo 30 giugno .

È volontà comune, però, andare avanti insieme. Al punto che, a quanto sembra, Milan e Giroud hanno rifiutato ieri sera un'offerta 'last minute' degli inglesi dell' Everton per il centravanti classe 1986 . Entrambe le parti vogliono questo rinnovo.

Per il quotidiano torinese, in tal senso, non dovrebbero esserci particolari problemi. Giroud firmerà il suo rinnovo con il Milan per un'altra stagione (nuova scadenza contrattuale, dunque, 30 giugno 2024) mantenendo l'attuale stipendio.