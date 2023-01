Calciomercato Milan – Giroud e il clamoroso “no” all’Everton

Calciomercato Milan, il retroscena su Giroud

Oliver Giroud, in scadenza di contratto a giugno 2023, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, sarebbe stato cercato da un club di Premier League. Nel pomeriggio di ieri l’Everton avrebbe offerto a Giroud un ingaggio da tre milioni e mezzo fino al termine della stagione con in aggiunta due milioni di premio in caso di salvezza. Una volta ottenuta la permanenza in Premier League, l’ex Arsenal avrebbe guadagnato il prossimo anno 8,4 milioni di euro. La proposta dell’Everton non avrebbe fatto breccia con Giroud che avrebbe rifiutato l’offerta senza neanche far partire qualsiasi tipo di trattativa con il Milan. Il calciatore francese sarebbe concentrato sulla stagione dei rossoneri e sulla trattativa per il rinnovo di contratto. Calciomercato Milan – Si riapre la pista Demirspor per Bakayoko