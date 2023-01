Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, firma in arrivo: i dettagli

Olivier Giroud, molto legato al Milan, è vicino al rinnovo del suo contratto con i rossoneri. Quello attuale scadrà il prossimo 30 giugno

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Olivier Giroud con il Milan. Una volta, infatti, che sarà terminata questa sessione invernale di calciomercato, il suo agente ed i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, si incontreranno per mettere a punto i dettagli del nuovo accordo tra le parti.

Rinnovo Giroud, ci siamo: firma con il Milan a febbraio — O nella settimana che porterà al derby contro l'Inter del prossimo 5 febbraio o, al massimo, in quella successiva. Poco importa. Quel che è certo, secondo la 'rosea', è che Giroud siglerà un rinnovo di contratto annuale con il Milan, fino al 30 giugno 2024. Lo stipendio rimarrà quello attuale: 3,5 milioni di euro netti.

Che Giroud voglia continuare ad indossare la maglia numero 9 del Diavolo non è un segreto. Lo aveva già detto, qualche giorno fa, a 'Canal Plus'. «Con la vittoria dello Scudetto sono entrato nel cuore dei tifosi milanisti — aveva raccontato —. Sto parlando con la società perché voglio rinnovare. Il mio obiettivo è di continuare a segnare e a vincere trofei con la maglia del Milan. Se posso finire la mia carriera ai massimi livelli in rossonero lo farò. Altrimenti in futuro potrei andare in qualche campionato esotico, quello statunitense mi è sempre piaciuto».

Dopo l'avventura in rossonero, forse andrà a giocare in America — Giroud, quindi, sta considerando un futuro nella MLS statunitense dopo che avrà detto addio al Milan. Un capitolo finale, da iniziare a scrivere, però, dopo aver dato tutto nella Serie A italiana per i colori rossoneri. E questo avverrà, sicuramente, a partire dal 2024 in avanti. Gli Stati Uniti d'America, per il momento, possono attendere: al momento Giroud è determinante per il peso offensivo dell'attacco del Milan.

Finora ha segnato 9 gol tra campionato e Champions League: ha giocato tanto, tantissimo, e rifiatato poco. I Mondiali in Qatar, ha ricordato la 'rosea', lo hanno spremuto un po'. Infatti il bomber transalpino non va in rete da sette gare e ha messo nel mirino Milan-Sassuolo per tornare ad essere decisivo sotto rete. Sarebbe un buon viatico per il derby del 5 febbraio, laddove, con una doppietta, cambiò la storia del torneo del Milan, svoltando verso il 19° Scudetto.