Calciomercato Milan – Giroud, rinnovo vicino ad un ingaggio più alto

Olivier Giroud va verso il rinnovo del suo contratto con il Milan. Otterrà un piccolo aumento dell'ingaggio rispetto alla stagione in corso

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul rinnovo del contratto di Olivier Giroud con il Milan. Ieri, infatti, a 'Casa Milan' è andato in scena un incontro tra i suoi agenti (Michael Manuello e Vincenzo Morabito) ed i dirigenti del club di Via Aldo Rossi (Paolo Maldini e Frederic Massara). Un summit che, per la 'rosea', è stato positivo.

Rinnovo Giroud, il prossimo incontro sarà quello della firma — Le due parti si prenderanno altri giorni per le valutazioni finali del caso, poi si aggiorneranno nuovamente. Non è fissato, al momento, alcun appuntamento concreto in agenda. Ma la sensazione, secondo il quotidiano sportivo nazionale, è che il prossimo incontro sia quello finale. Dunque, destinato alla stesura degli accordi, alle firme ed alle foto e video di rito.

Per far sì che Giroud firmi il rinnovo, secondo il quotidiano sportivo nazionale, il Milan avrebbe proposto al centravanti francese un contratto più sostanzioso di quello attuale. Ora Giroud prende 3,2 milioni di euro netti all'anno più bonus; il nuovo accordo sarà di 3,7 milioni di euro, bonus esclusi. Un contratto, quindi, più vicino a quello dell'altro attaccante Divock Origi.

Più soldi nel nuovo contratto: un riconoscimento della sua leadership — Un riconoscimento che il Milan vuole dare a Giroud per i suoi numeri in maglia rossonera (ha segnato già 24 gol in 65 gare in 18 mesi a Milano), ma anche e soprattutto per la leadership assunta subito, dentro e fuori lo spogliatoio di Milanello, con i suoi compagni di squadra più giovani.

La prossima estate, sui banchi di Milanello, arriverà un altro attaccante e Giroud potrà fargli da maestro. Intanto, però, è lui il numero 9 titolare del Milan e già stasera, contro il Torino, punta il suo 25esimo gol in maglia rossonera per aiutare la squadra a tornare a vincere dopo un mese di digiuno, sconfitte e crisi nera. Milan, possibile colpo di mercato in casa Tottenham >>>