Calciomercato Milan – Fiducia per il rinnovo di Giroud: i dettagli

Olivier Giroud, attaccante del Milan, può firmare il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Tutte le informazioni sulla trattativa

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Olivier Giroud con il Milan, attaccante classe 1986 attualmente impegnato - con enorme successo - ai Mondiali in Qatar con la sua Francia. Il bomber transalpino sta continuando a fare, in Nazionale, quanto aveva fatto fino a metà novembre con il Milan: segnare.

Siamo già a 25 gol realizzati nell'anno solare 2022: più della metà segnati in Serie A e decisivi per la conquista del 19° Scudetto rossonero. I 4 gol in Champions League hanno spinto il Diavolo fino agli ottavi di finale e, fin qui, i 3 fatti nella kermesse iridata hanno consentito alla selezione Nazionale di Didier Deschamps di approdare ai quarti.

Il Milan e Giroud vogliono il rinnovo di contratto — Avesse dieci anni in meno, ha commentato la 'rosea', Giroud sarebbe l'uomo mercato del momento: il suo contratto, infatti, scadrà il 30 giugno 2023 e con un rendimento come quello attuale per il Milan non sarebbe propriamente una passeggiata 'accompagnarlo' fino alla firma di una nuova intesa.

La realtà, però, è un'altra. Giroud al Milan si sente a casa, non ha mai nascosto l'importanza dell'essere arrivato in rossonero per questa sua seconda giovinezza. E, quando tornerà dal Qatar, parlerà con Paolo Maldini e Frederic Massara per discutere del rinnovo del contratto in scadenza.

Quali cifre? Giroud potrebbe chiedere un aumento ... — Nelle intenzioni dei dirigenti del Milan, l'incontro avrebbe dovuto esserci tra febbraio e marzo 2023. Senza fretta, perché comunque l'intenzione, tanto di Giroud quanto del Milan, è di firmare il rinnovo del contratto per il bomber francese. È probabile, però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', che club e giocatore anticipino i tempi.

Confrontandosi, dunque, subito dopo il rientro del numero 9 dai Mondiali. La sostanza, però non cambia. In casa milanista sono convinti che il faccia a faccia sarà risolutivo e che condurrà le parti a prolungare il contratto fino al 30 giugno 2024. Ma a quali cifre? Giroud oggi guadagna 3,2 milioni di euro netti a stagione: le promesse saranno rinnovate con la stessa formula?

Tra le parti non sarà mai, però, una questione di soldi — Il rendimento avuto, fin qui, al Milan da Giroud autorizzerebbe l'ex Arsenal e Chelsea a chiedere un aumento. Figurarsi, poi, se dovesse tornare in Italia nuovamente da Campione del Mondo e, magari, con altri gol in valigia. Per il Milan, tra l'altro, ha evidenziato la 'rosea', si tratterebbe di ritoccare un ingaggio che gli sconti fiscali del Decreto Crescita alleggeriscono al lordo.

Tra Giroud e il Milan, comunque, non sarà una questione di soldi. Il legame va oltre: in gioco c'è una precisa scelta di vita del francese ed un progetto tecnico che gli piace. Con la prospettiva di trascorrere gli ultimi anni della carriera da protagonista, in un club tornato grande anche grazie a lui. Non resta che mettere la firma su un nuovo accordo, tra non tanto tempo. Mercato Milan, un colpo dal Real Madrid? Le ultime news >>>