Calciomercato Milan – Aria di rinnovo per Giroud: cifre e dettagli

Olivier Giroud potrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan già in questo calciomercato estivo. Quello attuale scadrà il 30 giugno 2023

Daniele Triolo

Il Milan pensa al rinnovo del contratto per Olivier Giroud, forse già in questa sessione estiva di . Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola. Sono già iniziati i primi colloqui tra la dirigenza del Diavolo e gli agenti dell'attaccante francese, autore di molti gol decisivi per lo Scudetto, per capire come estendere l'attuale accordo.

Giroud, l'estate scorsa, ha firmato un contratto biennale con il Milan e, pertanto, la scadenza del suo legame con i rossoneri è il 30 giugno 2023. Il numero 9 rossonero ha avuto un impatto molto forte nell'ultima stagione. C'è la ferma convinzione, in casa Milan, che senza il CoVid e i successivi problemi alla schiena, avrebbe potuto segnare più dei 14 gol realizzati tra Serie A e coppe.

Calciomercato Milan: si andrà avanti con Giroud oltre il 2023

Ad ogni modo, Giroud si è contraddistinto per essere l'uomo dei gol pesanti. Dalla doppietta nel derby di ritorno alla zampata di Napoli, passando per i gol contro Roma, Lazio fino ad arrivare alla doppietta del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, nel giorno del successo contro il Sassuolo e della conquista del 19° Scudetto.

Giroud e Milan si parleranno, in sede di calciomercato, per il rinnovo di contratto. Non ci sarà un problema di stipendio: il centravanti va per i 37 anni ed è consapevole di non poter alzare la posta. Lui può essere, però, nella stagione 2023-2024, quell'attaccante di esperienza che completa il reparto e che mantenga la leadership del gruppo.

Un po' come fa adesso Zlatan Ibrahimović. Giroud è sereno, sta bene, ha voglia di continuare a giocare ad alti livelli. Fisicamente è integro e ciò gli consentirà di affrontare con serenità la fase finale della sua carriera. Possibilmente da vivere in maglia rossonera dopo il rinnovo.

Intanto in questa stagione lotterà con Divock Origi per un posto da titolare nel ruolo di prima punta del 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. La concorrenza lo stimolerà a fare ancora meglio. Un giovane bomber per il Milan di Pioli? Le ultime news di mercato >>>