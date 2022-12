Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, sensazioni positive: i dettagli

Olivier Giroud può firmare il rinnovo del suo contratto con il Milan all'inizio del prossimo anno. Ecco l'offerta del club di Via Aldo Rossi

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Olivier Giroud con il Milan. Sottolineando come il club rossonero abbia grande rispetto e riconoscenza di quanto ha fatto il numero 9 francese in questi suoi primi 18 mesi a Milano.

Rinnovo Giroud, si va verso l'accordo fino al 2024 — Ecco perché il Milan vorrebbe proporre a Giroud, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2023, dunque al termine di questa stagione, un rinnovo almeno per un altro anno. Venerdì 30 dicembre l'attaccante rientrerà in Italia dopo le vacanze ottenute in seguito alla sua partecipazione ai Mondiali in Qatar: poi, ogni giorno sarà quello giusto per incontrare il suo entourage.

Le sensazioni, secondo il 'CorSport', sono positive. Non dovrebbero esserci, pertanto, grandi intoppi nel trovare il giusto accordo. Anche perché l'argomento è stato già toccato nel recente passato. Ora si tratta di entrare nei dettagli e di approfondirlo per bene.

Conferma dell'attuale ingaggio più bonus importanti — Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero allungare il rapporto con Giroud fino al 30 giugno 2024. Magari, inserendo nel nuovo accordo anche un'opzione sull'annata seguente. L'idea è quello di confermare l'attuale ingaggio (3,5 milioni di euro netti a stagione) e premiare ulteriormente Giroud con bonus importanti ad obiettivi.

Un segno di gratitudine e riconoscenza per quello che ha fatto per la squadra, per quello che ha dato alla squadra, sin da quando ha messo piede a Milanello.