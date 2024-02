Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, si complica tutto: il motivo

La grande tentazione si chiama Major League Soccer

Per il 'CorSport' Giroud sta valutando la possibilità di salutare il Milan per sbarcare nella Major League Soccer (MLS) statunitense. Questa è la sua grande tentazione, anche per questioni famigliari, anche se vari club - in Inghilterra e in Spagna - provano a convincerlo a restare nel Vecchio Continente. Se resterà in Europa, però, sarà per il Milan. Altrimenti, nuovo capitolo della sua vita.