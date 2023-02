Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, cifre e dettagli del contratto

Olivier Giroud, attaccante del Milan, firmerà il rinnovo del suo contratto con il Diavolo. Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo accordo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' in edicola ha ricordato come oggi, a 'Casa Milan', ci sarà un incontro importante tra i dirigenti del Milan e gli agenti di Olivier Giroud per trovare l'accordo definitivo sul rinnovo del contratto dell'attaccante francese con il club di Via Aldo Rossi.

Rinnovo Giroud, oggi l'incontro: lui vuole restare — Il centravanti, classe 1986, ha già fatto da tempo la sua scelta: vuole restare al Milan. Ora bisogna soltanto ratificarla, metterla nero su bianco. Per il quotidiano romano, il bomber ex Arsenal e Chelsea prolungherà il suo accordo con il Diavolo per un'ulteriore stagione.

Manterrà lo stesso ingaggio: 3,5 milioni di euro netti — Il rinnovo del contratto di Giroud con il Milan, dunque, sarà fino al 30 giugno 2024. L'ingaggio resterà invariato: continuerà a percepire 3,5 milioni di euro netti. Per legarsi ancora ai rossoneri, ha ricordato il 'CorSport', Giroud, nello scorso mese di gennaio, ha rinunciato ad un ricco contratto di 18 mesi che gli aveva proposto l'Everton.

Il numero 9 del Milan ha detto di 'no', quindi, ad un ritorno - remunerativo - in Premier League per proseguire ad indossare la maglia rossonera almeno per un altro anno. Chapeau, Olivier!