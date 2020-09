Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, siamo alle solite: gli scenari

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Una strana sensazione di deja vù percorre gli animi del tifosi del Milan, quasi consapevoli che sarà di nuovo scontro tra la dirigenza e Mino Raiola per il rinnovo tanto atteso di Gianluigi Donnarumma. Il fuoriclasse rossonero, come ormai noto, ha il contratto in scadenza nel 2021, motivo per cui non c’è davvero nemmeno un minuto da perdere per pensare al prolungamento. Un Milan che, consapevolmente, ha rimandato questa spinosa questione alla fine del mercato, quando non ci sarà più modo di intervenire in corsa sulla rosa.

Decisione giusta? Difficile dirlo, perché il tempo stringe e il futuro di Donnarumma può davvero assumere tinte preoccupanti. Ecco gli scenari:

Parametro zero

Perdere il classe 1999 è forse l’incubo più ricorrente per Paolo Maldini e Frederic Massara. Uno scenario, però, potenzialmente concreto. Qualora Donnarumma non dovesse trovare l’accordo con i rossoneri, sarebbe libero di accordarsi con un’altra squadra dalla prossima stagione. Quando si dice: oltre al danno anche la beffa.

Interesse Juventus

Beffa che sarebbe doppia se il giocatore dovesse approdare alla Juventus. Come spesso accade in queste occasioni, le voci su un interesse della Juventus per il numero 99 rossonero ricominciano a rincorrersi. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un ingaggio monstre proposto dai bianconeri da 10 milioni di euro a stagione. Il Milan, invece, sembrerebbe fermo a ‘soli’ 6 milioni, ingaggio peraltro percepito attualmente.

Rinnovo

Ultimo scenario, il lieto fine rinnovo. Molto si è detto della fede rossonera smisurata di Donnarumma. Un dato di fatto che potrebbe aiutare la società a mantenere uno dei portieri più forti del mondo. Tra il dire e il fare però c’è di mezzo… Mino Raiola. Il potente agente italo-olandese è da sempre un osso duro nelle trattative, l’ultimo esempio riguarda quella per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Tre anni dopo, dunque, siamo alle solite. Sarà di nuovo scontro tra il Milan e Raiola? Ai posteri l’ardua sentenza…

