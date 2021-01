Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: l’offerta rossonera | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il rinnovo di Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, scrive del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Gigio è in scadenza nel giugno 2021, ma la volontà del portiere è quella di rimanere al Milan.

Il club rossonero avrebbe offerto un ingaggio da 7.5 milioni di euro più bonus di ingaggio. Raiola, invece, vorrebbe la parte fissa più alta. Non c’è ancora l’accordo soprattutto sulla clausola rescissoria, che il procuratore vorrebbe più bassa in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Calciomercato Milan: è sfida al Barcellona per un difensore. VAI ALLA NOTIZIA>>>