Una firma pesante per blindare il presente e il futuro del club. Ieri pomeriggio è arrivata l'ufficialità del rinnovo del contratto di Christian Pulisic con il Milan. Il precedente accordo tra l'attaccante statunitense e il club di Via Aldo Rossi, che prevedeva un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, sarebbe scaduto al termine dell'attuale annata calcistica, precisamente il 30 giugno 2027. Ora, "Capitan America" si è legato ufficialmente al Diavolo fino al 30 giugno 2031, confermandosi come uno dei pilastri inamovibili del progetto rossonero guidato in panchina da Rúben Amorim.

I dettagli economici del rinnovo e il giallo sull'ingaggio

Al di là dell'importanza tecnica, la firma del numero 11 porta con sé un significativo adeguamento economico. Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo stipendio di Pulisic si attesterebbe sui. Tuttavia, non mancano rumors discordanti dall'estero: autorevoli fonti come The Athletic sostengono infatti che l'ingaggio dell'esterno statunitense sia lievitato fino a ben 6,5 milioni netti all'anno, con una serie di bonus capaci di far toccare al giocatore i 10 milioni di euro a stagione complessivi.

Voci economiche a parte, il dato sportivo centrale è che Pulisic ha sottoscritto un accordo a lunghissimo termine con la dirigenza del Milan. Un segnale evidente di come le incomprensioni e le frizioni del recente passato siano state definitivamente e abbondantemente superate dalle parti. «Sono molto felice, rinnovare il contratto è sempre stato il mio unico desiderio. Ho sempre voluto restare qui dove sento una grande fiducia da parte di tutto l'ambiente. Mi trovo benissimo a Milano», ha dichiarato l'attaccante ai canali ufficiali della società, a Sky Sport e a SportMediaset.

La carica di Pulisic in vista del derby contro l'Inter

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Il feeling con Rúben Amorim per puntare allo Scudetto

L'annuncio del rinnovo arriva a pochissime ore dal calcio d'inizio del derby di Milano contro l'di. Una coincidenza temporale che ha infiammato i tifosi rossoneri in vista della 10^ giornata di Serie A. Pulisic ha risposto con parole da leader assoluto alle domande sulla stracittadina del Meazza.«Sappiamo perfettamente che il derby è una partita molto intensa, una vera e propria battaglia in campo, e sarà così anche questa volta. Io voglio segnare sempre, non soltanto nel derby, perché il mio obiettivo è aiutare la squadra a vincere. Dell’Inter sappiamo che negli ultimi anni ha vinto molto e che esprime un ottimo calcio. Da quando sono arrivato in Italia l’ho sempre vista come una squadra solida, che gioca sempre allo stesso livello e che va affrontata con massimo rispetto. Per noi, però, l’importante è concentrarci esclusivamente sul nostro gioco e fare una bella prestazione davanti al nostro pubblico. Se facciamo le cose per bene, abbiamo tutte le carte in regola per vincere».Per riportare la squadra ai vertici e competere per i trofei nazionali e internazionali, Pulisic è convinto che la filosofia tattica del nuovo allenatore Amorim sia quella ideale per le sue caratteristiche e per il gruppo: «Noi vogliamo vincere sempre: quando indossi questa maglia gloriosa non può essere diversamente. È del tutto chiaro che serve del tempo per assimilare i meccanismi, perché c’è un nuovo allenatore con idee tattiche nuove, ma vogliamo essere competitivi subito. Con lo staff tecnico e con il mister abbiamo costruito un ottimo rapporto, siamo felici e impariamo qualcosa di nuovo ogni giorno. Adesso dobbiamo continuare a migliorare sul campo con l'obiettivo di vincere il campionato».