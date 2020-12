Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, si va verso la fumata bianca

Calciomercato Milan: Calhanoglu dovrebbe rinnovare il contratto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Così come Gigio Donnarumma, anche Hakan Calhanoglu non si vede, nel prossimo futuro, con una maglia diversa da quella del Milan. Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, parlando della situazione del rinnovo del contratto del numero 10 turco con il Diavolo, ha esordito così.

Calhanoglu, infatti, ha lottato tanto, nelle sue prime tre stagioni milaniste, per farsi apprezzare dai propri tifosi. I quali si chiedevano, spesso, come mai l’ex Amburgo e Bayer Leverkusen fosse sempre titolare, con qualsiasi allenatore succedutosi sulla panchina rossonera, nonostante, spesso, fornisse prestazioni non all’altezza.

Il ragazzo, però, ha vissuto un 2020 da protagonista in Serie A. Riportato nel suo ruolo, quello di trequartista, da Stefano Pioli, con il quale ha sviluppato un ottimo rapporto, Calhanoglu è esploso. Gol, assist, ma non soltanto. Una grande intesa con Zlatan Ibrahimović, un ruolo sempre più centrale nel Milan di Pioli e, finalmente, è scoppiato l’idillio anche con i tifosi del Milan.

Il contratto di Calhanoglu con il club di Via Aldo Rossi, però, è in scadenza il prossimo 30 giugno 2021. E, al momento, non è ancora stato rinnovato. Questo perché Gordon Stipic, agente del fantasista turco, per mesi ha chiesto che l’ingaggio di Calhanoglu, 2,5 milioni di euro netti a stagione, venisse ‘adeguato’ a 6 milioni di euro netti l’anno nel nuovo accordo.

Il Milan a quelle cifre non è mai arrivato. E, nel frattempo, il procuratore ha continuato a fare il suo lavoro, proponendo il suo assistito, virtualmente a parametro zero dalla prossima estate, ad altri club, anche italiani. Tra cui anche l’Inter. Prima di Natale, però, il Milan e Stipic si sono incontrati e le distanze tra le parti su domanda ed offerta si sono sensibilmente ridotte.

La proposta rossonera è di 3,5 milioni di euro netti l’anno e non sarebbe una sorpresa, secondo il ‘CorSport‘, se la trattativa alla fine si chiudesse proprio a queste condizioni economiche. Calhanoglu, dunque, resterà al Milan. Occorrerà, però, fare in fretta ed apporre al più presto la firma sul nuovo contratto. Calciomercato Milan, Raiola alza le richieste per il rinnovo di Donnarumma >>>