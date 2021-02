Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: presto fumata bianca? | News

Calciomercato Milan: stretta per il rinnovo di Calhanoglu

Hakan Calhanoglu, classe 1994, al centro delle ultime trattative di calciomercato in casa Milan. La trattativa, ovviamente, come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, è quella per il rinnovo del contratto del fantasista turco, in scadenza il prossimo 30 giugno.

In teoria, ha scritto il quotidiano romano, Calhanoglu già da adesso sarebbe libero di firmare a parametro zero per qualsiasi altra squadra, con decorrenza contrattuale dal prossimo 1° luglio. E le proposte, di certo, non gli mancano. Il numero 10 rossonero non l’ha ancora fatto, però, perché spera di trovare un accordo con il Diavolo e restare a giocare in Serie A con il Milan.

“È uno dei pilastri dello spogliatoio – ha sottolineato il ‘CorSport‘ -, è benvoluto dai compagni, ma è soprattutto per motivi tecnici che il Milan non vorrebbe perderlo”. Proprio per questo, di recente, la dirigenza della società meneghina ha aumentato la propria proposta economica a Calhanoglu.

Attualmente, l’ex Amburgo e Bayer Leverkusen percepisce 2,5 milioni di euro netti a stagione. Il Diavolo vorrebbe portargli l’ingaggio a 4 milioni di euro netti l’anno più bonus. La richiesta di Gordon Stipic, procuratore di Calhanoglu, per il suo assistito, è più alta: vuole oltre 5 milioni di euro più bonus.

C'è ancora distanza economica tra le parti, dunque, anche se la forbice si è ridotta rispetto a qualche mese fa. C'è ancora da lavorare, senza dubbio, ma i rossoneri sono fiduciosi che presto potrà arrivare la fumata bianca con Calhanoglu.