Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: oggi può arrivare la svolta

Milan, oggi Calhanoglu potrebbe firmare

Stando a quanto riferito dall’inviato di SportMediaset Claudio Raimondi, oggi potrebbe esserci la fumata bianca per il rinnovo di Calhanoglu con il Milan. Nelle prossime ore l’agente del turco, Gordon Stipic, incontrerà la dirigenza rossonera. Il numero 10 dovrebbe firmare il nuovo contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi fino al 2025 percependo uno stipendio da 4 milioni di euro più 500 di bonus. A proposito di calciomercato, il Milan è interessato anche ad un altro calciatore. Rivoluzione in fascia: ecco chi può arrivare. Vai alla news > > >