Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: le parti sono distanti | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Calhanoglu, rinnovo lontano

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul rinnovo di Hakan Calhanoglu. Come tutti sanno, il turco ha un contratto in scadenza con il Milan nel 2021.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’entourage del turco e il club rossonero continuano a trattare, ma le parti sono ancora distanti. Il Milan a questo punto sta iniziando a valutare delle alternative. In entrata è forte la candidatura di Florian Thauvin, in scadenza di contratto con il Marsiglia. Occhio anche al nome di Szoboszlai: l’ungherese è stato già due volte vicino al Milan e la sensazione che lui voglia vestire la maglia rossonera, anche se la concorrenza è sempre più elevata. Calciomercato Milan: Maldini fa all in su un centrocampista. VAI ALLA NOTIZIA>>>