Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, ecco l’offerta rossonera | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto. Vorrebbe restare ed il club vorrebbe trattenerlo

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulle mosse di calciomercato del Milan . In primis, a partire da alcune vicende da risolvere nel più breve tempo possibile. Oltre a Gianluigi 'Gigio' Donnarumma e Zlatan Ibrahimović , per esempio, anche Hakan Calhanoglu ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno .

Gli incontri tra i dirigenti rossoneri e l'agente Gordon Stipic sono stati già tanti ed interlocutori. Calhanoglu attualmente percepisce 2,5 milioni di euro netti a stagione: l'agente, per prolungare il suo contratto, inizialmente ne ha chiesti 7 . Il Milan, al contrario, è partito da un'offerta di 3,5 più bonus . Arrivando, adesso, ad offrire 4 milioni di euro netti a stagione più bonus : una cifra dalla quale non vorrebbe discostarsi.

Il procuratore del fantasista turco, con il passare dei mesi, è sceso a più miti pretese, ma l'intesa ancora non c'è. Il ragazzo si trova bene a Milano, nel Milan e con il tecnico Stefano Pioli. Vorrebbe rimanere. Di offerte migliori non ne ha ricevute. Probabilmente, dunque, Stipic, prima di rinnovare, vorrà avere la certezza di un posto in Champions League per il Diavolo. Milan, 100 milioni nel calciomercato estivo! Ecco come verranno investiti >>>