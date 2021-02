Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, è il momento della stretta finale

Calhanoglu, le ultime sul calciomercato del Milan

Uno dei nodi principali in questo momento del calciomercato del Milan è il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Dopo diversi incontri, dovremmo essere arrivati finalmente alla stretta finale. Nella giornata di mercoledì, infatti, è previsto un incontro tra Gordon Stipic, agente del turco e la dirigenza rossonera a Casa Milan.

Al momento, stando alle ultime indiscrezioni, c’è ancora distanza tra domanda e offerta. L’agente chiede circa 5 milioni di euro, mentre il Milan ne offre 4. Non stiamo parlando ovviamente di una distanza incolmabile, ma è già da diversi mesi che non si riesce a trovare la quadra. Calhanoglu ha dato priorità al Milan e la voglia della società è quella di tenerlo, ma allo stesso tempo non è disposta a offrire un super ingaggio. Le eccezioni al momento sono previste solo per Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma.

Considerando gli incontri precedenti, la sensazione è che quello di domani possa essere un summit decisivo. Il Milan si aspetta un passo in avanti da parte di Calhanoglu, ma anche il turco si aspetta che venga riconosciuto come uno dei giocatori più importanti della squadra di Pioli. Per arrivare alla fumata bianca si dovrà dunque giungere a un compromesso, anche perchè, come detto, la voglia di entrambi le parti è quella di continuare insieme.

A tal proposito riportiamo le parole di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, che nel dicembre scorso si era espresso così: “Calhanoglu? Ci proviamo, loro pure. Siamo in una situazione delicata, è in scadenza, però c’è grande disponibilità dalle parti. C’è una collaborazione generale per arrivare a un risultato che dovrebbe mettere d’accordo tutti”. Calciomercato Milan: non solo Calhanoglu. C’è una novità su Thauvin. VAI ALLA NOTIZIA>>>