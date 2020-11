Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: c’è distanza. Presto un summit

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il rinnovo di Calhanoglu

MERCATO MILAN – Quale sarà il futuro di Hakan Calhanoglu? E’ questo l’interrogativo che si pongono tutti i giornali sportivi, in edicola questa mattina.

Al momento, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, c’è troppa distanza tra domanda e offerta. Il Milan ritiene eccessiva la richiesta da 6 milioni di euro, mentre l’entourage del giocatore ritiene troppo bassa la proposta da 3 milioni più bonus. Presto ci sarà un nuovo incontro tra Maldini, Massara e l’agente Gordon Stipic, ma il club rossonero non sembra intenzionato a superare un determinato target per la permanenza del fantasista turco. Sul giocatore c’è anche il Manchester United. In caso di fumata nera, Maldini e Massara hanno già pronto il sostituto. VAI ALLA NEWS>>>