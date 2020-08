Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: aumento ingaggio e clausola

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha sottolineato come, dopo Ferragosto, dovrebbe entrare nel vivo la trattativa per il rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu con il Milan.

Il fantasista turco, il cui accordo con il Diavolo scadrà il 30 giugno 2021, ha ricevuto molte richieste ma ha dato priorità al Milan: il suo agente, Gordon Stipic, arriverà dunque a Milano la prossima settimana per entrare nel vivo delle contrattazioni.

Sul tavolo, per Calhanoglu, c’è l’aumento dello stipendio, che salirebbe da 2,5 milioni di euro netti a stagione a 3 milioni di euro netti più bonus, per un contratto fino al 30 giugno 2025 e, si parla, di una clausola di rescissione che potrebbe essere inserita nel nuovo accordo tra le parti.

Il Milan, dal canto suo, accetterebbe di metterla soltanto in un caso, ovvero come accaduto per Ismaël Bennacer: pagamento immediato ed in un’unica ‘tranche‘. PRIMA OFFERTA DEI ROSSONERI PER TIÉMOUÉ BAKAYOKO: VAI ALLA NEWS >>>