Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: 1,5 milioni di distanza | News

Milan, le ultime di calciomercato su Calhanoglu

Hakan Calhanoglu, una priorità per il calciomercato del Milan. Il contratto del fantasista turco con il club di Via Aldo Rossi, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno. Ed il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione inerente il suo rinnovo.

Da ‘Casa Milan‘, ha riferito il quotidiano romano, filtra ottimismo per il rinnovo di Calhanoglu ma c’è ancora almeno un milione e mezzo di differenza tra la domanda dell’agente del calciatore, Gordon Stipic, e l’offerta del Milan. Ma gli ultimi incontri sono serviti a far avvicinare le parti.

Il Milan si è spinto fino ad una proposta di 4 milioni di euro netti a stagione più bonus legati alla Champions League. L’entourage del numero 10 vorrebbe che gli fosse riconosciuta una posizione contrattuale da top player. In questo mese di febbraio le parti contano di trovare un’intesa.

Panchina Milan: Pioli nel presente, in futuro arriva il big. Vai alla news >>>