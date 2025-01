Nonostante il trofeo conquistato e portato a casa Milan, però, il destino di Calabria sembra essere segnato. Come riportato dal sito tuttomercatoweb.com, il terzino destro, cresciuto nel settore giovanile rossonero e vincitore dello Scudetto 2021/2022, non rinnoverà il suo contratto e lascerà il Diavolo a fine stagione. Nonostante diverse voci di mercato, il numero 2 rossonero non andrà via in questo mese.