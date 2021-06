Calciomercato Milan – Rinnovo Calabria, nuovo incontro in vista

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Davide Calabria andrà in scadenza di contratto con il Diavolo il prossimo 30 giugno 2022

Il Milan, al di là di tutte le operazioni di calciomercato in entrata ed in uscita per l'estate 2021, dovrà anche concentrarsi molto presto sui rinnovi di contratto. Il 30 giugno 2022, infatti, scadranno gli accordi tra il club di Via Aldo Rossi e quattro calciatori molto importanti. Vale a dire il capitano Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, Franck Kessié e Davide Calabria.