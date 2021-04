Calciomercato Milan – Rinnovo Calabria: la richiesta del terzino | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara pensano al rinnovo di Calabria. Ecco la richiesta del giocatore

Secondo quanto viene riportato da calciomercato.com, Calabria, per rinnovare avrebbe due milioni di euro e duecentomila euro. In sostanza il doppio rispetto all'ingaggio attuale. Al momento non c'è stato un incontro tra le parti, ma i contatti sono costanti. Non dovrebbero esserci dubbi sulla permanenza del terzino, visto che Calabria è felice al Milan e vuole continuare la sua carriera in rossonero. Intanto, sempre a proposito di calciomercato: Juric ammette l'interesse per un suo giocatore.