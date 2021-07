Calciomercato Milan – Rinnovo Calabria, ci siamo: ecco cifre e dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Davide Calabria, cresciuto nel settore giovanile rossonero, continuerà a giocare per il Diavolo

Il Milan, in questo calciomercato, pensa anche ai rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza nel 2022. Per Davide Calabria, così come riportano tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina, la trattativa è praticamente in dirittura d'arrivo. Manca, di fatto, soltanto concretamente la firma sul nuovo accordo con il club di Via Aldo Rossi e l'annuncio ufficiale.