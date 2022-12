Calciomercato Milan – “Rinnovo Bennacer a un passo”: le ultime news

L'anno solare 2022 potrebbe concludersi con una bella novità di calciomercato per tutti i tifosi del Milan , vale a dire il rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer .

Il centrocampista franco-algerino, classe 1997 , è legato come noto al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024 e percepisce, attualmente, 1,5 milioni di euro netti a stagione.

Rinnovo Bennacer, Milan vicino ad ottenere il definitivo sì

A quanto sembra, però, è in dirittura d'arrivo la stipula di un nuovo, più remunerativo accordo che consentirà al Milan di trattenere il suo numero 4, molto richiesto in Premier League, ancora per varie stagioni.