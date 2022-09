Calciomercato Milan – Bennacer, rinnovo complesso per due motivi

'Gazzetta.it' ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan . Il centrocampista franco-algerino, classe 1997 , ha un accordo con il Diavolo fino al 30 giugno 2024 e il club di Via Aldo Rossi, da mesi, si è attivato per provare ad allungare il matrimonio con l'ex Empoli .

Per il Milan, infatti, Bennacer è una pedina fondamentale. Imprescindibile per Stefano Pioli , quindi il rinnovo (con robusto ritocco del suo ingaggio) è una priorità per i rossoneri. Oggi il numero 4 del Milan guadagna poco più di 1,5 milioni di euro netti a stagione e l'idea della società meneghina è quella di raddoppiargli lo stipendio.

Per la versione online della 'rosea', quindi, la trattativa per il rinnovo di Bennacer con il Milan è spinosa. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, vogliono blindarlo, ma siamo vicini al tetto massimo che la proprietà statunitense del Milan ha deciso per gli stipendi di ogni singolo calciatore. Possibile, dunque, che entrino in gioco dei bonus per accontentare Bennacer e procuratore.