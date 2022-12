Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, distanza minima: i dettagli

La riunione è durata 90' ed è servita per parlarsi per la prima volta faccia a faccia. La proposta del Milan per il rinnovo di Bennacer è arrivata a 4 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2027 . Questo a fronte di una richiesta del giocatore che è di 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus .

In questi anni Bennacer è diventato uno dei leader indiscussi del Milan di Stefano Pioli e come tale i rossoneri vogliono trattarlo e trattenerlo. Ieri sera, ha commentato 'Tuttosport', c'era ottimismo sul fatto che sul rinnovo di Bennacer con il Milan si possa andare a dama. Enzo Raiola, dopo il summit con Maldini e Massara, ha incontrato il giocatore a cena per illustrargli la proposta rossonera.

Bennacer, dunque, va verso la permanenza in rossonero per la soddisfazione dell'amico e compagno di reparto Sandro Tonali che, nei giorni scorsi, aveva auspicato che si andasse verso questa soluzione. In fin dei conti, giocatori come il franco-algerino, in giro, non è che ce ne siano tantissimi ... Mercato Milan, che idea per la trequarti! Le ultime news >>>