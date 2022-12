Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, svolta in arrivo: il punto

Ismaël Bennacer è in trattativa con il Milan per il rinnovo del suo contratto. Le ultime indiscrezioni non sembrano spazzare via i dubbi

Il possibile rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan è il tema principale sui rossoneri trattato da 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il quotidiano torinese ha ricordato come Bennacer, il cui attuale accordo da 1,7 milioni di euro netti a stagione con il Milan scadrà il 30 giugno 2024, abbia cambiato agente nei giorni scorsi. Ha lasciato il suo storico procuratore, Moussa Sissoko, per affidarsi, infatti, ad Enzo Raiola, cugino del compianto Mino.

Un male sul fronte rinnovo del contratto con il Milan? Non è detto. Il vecchio agente di Bennacer, infatti, aveva già avuto diversi contatti con i dirigenti del club di Via Aldo Rossi, senza, però, giungere ad un'intesa. E, al contempo, i 'rumors' sul destino del centrocampista classe 1997 si sono moltiplicati. In Algeria, per esempio, sono convinti che Bennacer voglia lasciare il Milan a fine stagione per tentare l'avventura in Premier League.

Rinnovo Bennacer, il Milan si prepara al summit — Dove? Lo cercano Arsenal (dove ha già giocato, dal 2015 al 2017, seppur praticamente soltanto nell'Academy), Liverpool, Chelsea e Manchester United. In Francia, al contrario, si parla di rinnovo in vista con il Diavolo per il forte numero 4 della formazione di Stefano Pioli. A spazzare via le nubi potrebbe essere l'incontro in programma - con tutta probabilità - la prossima settimana a 'Casa Milan' tra Paolo Maldini, Frederic Massara ed appunto Enzo Raiola.

L'ostacolo nella trattativa per il rinnovo di Bennacer con il Milan è rappresentato dalla richiesta economica del calciatore. Il Diavolo, in questi mesi, ha ragionato sull'eventualità di raddoppiare lo stipendio del regista franco-algerino, portando, dunque, il suo stipendio nel nuovo accordo a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Sembra che, per firmare il nuovo matrimonio con i rossoneri, Bennacer punti ad un contratto da 4,5-5 milioni di euro netti annuali.

Stipendio come Theo per restare in rossonero — Vale a dire, le cifre alle quali, a inizio di quest'anno, ha firmato il suo rinnovo di contratto Theo Hernández. Il faccia a faccia previsto servirà, per 'Tuttosport', soprattutto a chiarire la volontà del giocatore. Ovvero, a capire se intenderà continuare la sua avventura in rossonero oppure se sta puntando ad un trasferimento. In questo caso, il Milan lo venderà al miglior offerente nell'estate 2023: valutazione, secondo il quotidiano torinese, compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro, a fronte di una clausola rescissoria di 50.